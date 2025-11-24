ANNO 16 n° 254
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo Diretta Streming Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per martedì 25 novembre
Temperature comprese tra +7°C e +12°C
24/11/2025 - 10:57

VITERBO - Martedì 25 novembre sarà una giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni diffusi.

Viterbo

Tempo instabile nel corso della giornata con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, a tratti anche intensi. Graduale miglioramento dalla serata con fenomeni in esaurimento. Temperature comprese tra +7°C e +12°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni diffusi, localmente anche intensi. Dal pomeriggio quota neve in calo fin verso i 1500 metri. Graduale miglioramento dalla serata.

 

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-est, nevose dai 400 metri di quota sulle Alpi. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito con ancora qualche nevicata sulle Alpi orientali dai 900 metri. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con nuvolosità alternata a schiarite e tempo in prevalenza asciutto.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità compatta con piogge diffuse su tutti i settori. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con neve in Appennino dai 1300-1500 metri. In serata e in nottata piogge in esaurimento ma con molte nubi in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi in transito tra Sardegna e Campania con precipitazioni sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni in aumento con acquazzoni e temporali tra Campania e Molise, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, migliora nella notte.

Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.

 

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo