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Previsioni meteo per martedì 25 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
24/05/2021 - 10:18

VITERBO - Giornata di bel tempo con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con ampie schiarite. Temperature comprese tra +11°C e +24°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi su tutti i settori del Lazio, ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL NORD

Condizioni meteo in graduale miglioramento: al mattino nubi irregolari e qualche pioggia tra Trentino e Triveneto. Al pomeriggio instabilità localizzata anche sull'Emilia Romagna, altrove ampi spazi di sereno. In serata assenza prevalente di nubi e tempo stabile.

AL CENTRO

Giornata soleggiata e stabile al centro: al mattino qualche addensamento sul basso Lazio, altrove cieli del tutto sereni. Al pomeriggio possibili rovesci sull'Abruzzo, altrove condizioni meteo stazionarie. Residue piogge in Abruzzo in serata, cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna della stabilità al meridione: al mattino cieli velati su Campania, Basilicata e settori Tirrenici della Sicilia. Al pomeriggio prevalenza di cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno e qualche velatura sparsa, specie sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo al nord ed in calo al centro-sud.

www.centrometeoitaliano.it




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