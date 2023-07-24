Previsioni meteo per martedì 25 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

24/07/2023 - 12:27



Viterbo

Tempo stabile al mattino con nuvolosità irregolare in transito. Locali piogge o temporali possibili nel corso delle ore pomeridiane. Asciutto in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +20°C e +36°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone settentrionali con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque in serata con ampi spazi di sereno ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-est, piovaschi su Lombardia e Romagna. Al pomeriggio instabilità attesa sui rilievi Alpini e sulle Prealpi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni su Trentino e Triveneto, nessuna variazione altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità sui rilievi di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso su coste e pianure. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, poco nuvoloso su Campania, Molise e alta Puglia. Al pomeriggio ancora velature in transito sui medesimi settori, sereno altrove. In serata ancora tempo stabile, con qualche addensamento basso sulla Sicilia settentrionale.

Temperature minime in aumento al centro, in lieve calo altrove; massime in diminuzione al centro-sud, in rialzo al settentrione.