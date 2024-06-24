Euro 2024, Croazia-Italia 1-1: azzurri agli ottavi di finale col brivido

Il gol di Zaccagni al 98 regala il 2^ posto nel girone allItalia e il passaggio agli ottavi di finale degli Europei: eliminata la Croazia

24/06/2024 - 11:35



Tutto è bene quel che finisce bene, si dice in questi casi. L’Italia era ormai spacciata, ma nei secondi finali si è compiuto il miracolo: Zaccagni ha siglato il bellissimo gol che ha permesso agli azzurri di pareggiare contro la Croazia, ottenendo così matematicamente il 2^ posto in classifica nel girone B.

La squadra di Spalletti accede così agli ottavi di finale degli Europei di Germania. Eliminata invece un po’ a sorpresa la nazionale croata, che in 3 partite è riuscita a fare a mala pena 2 punti. Ma è ora che viene il bello: al termine della fase a gironi ci sarà quella ad eliminazione diretta, dove gli amanti del calcio potranno effettuare le loro puntate con i bonus senza deposito per le scommesse su Euro 2024.

Euro 2024, Croazia-Italia 1-1: il racconto del match

Partita estremamente complicata per l’Italia, che ha sentito forte pressione e tensione fin dai primi minuti. I biancorossi sono partiti forte mantenendo spesso il possesso del pallone, mentre la nazionale italiana ha preferito difendere e limitare i danni. L’unica vera occasione del primo tempo è però proprio per la squadra di Spalletti: grande cross di Barella per la testa di Bastoni, che colpisce bene ma si vede fermare il pallone da Livakovic a colpo sicuro.

Nel secondo tempo riparte forte la Croazia, che dopo pochi minuti conquista un sacrosanto calcio di rigore per fallo di mano di Frattesi. Dal dischetto si presenta Modric, ipnotizzato però alla grande da Donnarumma. La gioia si trasforma però subito in tristezza per l’Italia, visto che un minuto più tardi lo stesso centrocampista segna il tap-in vincente e porta avanti i suoi. A quel punto l’Italia alza il baricentro, ma fatica a creare occasioni nitide. Quando tutto sembrava perso, ecco l’avanzata palla al piede di Calafiori che attira la difesa croata al centro su di sé per poi scaricare sulla sinistra per Zaccagni, il quale tira fuori un coniglio dal cilindro trovando alla perfezione il secondo palo a giro. È 1-1, Italia agli ottavi e Croazia eliminata.

Italia agli ottavi di finale, Croazia eliminata

La Spagna ha meritatamente vinto il proprio girone. Dopo aver battuto la Croazia per 3-0 e l’Italia per 1-0, le Furie Rosse si impongono anche sull’Albania per 0-1. Gli albanesi terminano quindi i propri Europei all’ultimo posto del girone con 1 solo punto ottenuto. Accede invece alla fase ad eliminazione diretta la squadra di De La Fuente, che vince il proprio girone B con 9 punti.

Al secondo posto c’è invece come detto l’Italia, che si qualifica agli ottavi di finale con 4 punti conquistati – grazie al successo all’esordio con l’Albania. Eliminata anzitempo la Croazia, che con 2 soli punti ottenuti non può neanche più sperare di esser ripescata come una delle 4 migliori terze.