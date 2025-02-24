Previsioni meteo per martedì 25 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

24/02/2025 - 10:46



VITERBO

Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora cieli nuvolosi e possibilità di deboli precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +8°C e +12°C.

LAZIO

Giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole in transito associate a precipitazioni sparse sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con cieli nuvolosi e fenomeni diffusi. Neve oltre i 1600 metri sui rilievi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni tra Liguria ed Emilia Romagna. Al pomeriggio attese deboli precipitazioni sparse, nevose sull'arco Alpino dai 1400-1500 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora precipitazioni a carattere nevoso sulle Alpi dai 1300 metri; fenomeni anche sull'Emilia Romagna nella notte.

AL CENTRO

Nuvolosità compatta al mattino su tutti i settori con deboli piovaschi sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio fenomeni sparsi su tutti i settori ma sempre di debole intensità. In serata fenomeni che persistono sulla Toscana, localmente anche a carattere temporalesco; peggiora nuovamente nella notte con neve in Appennino dai 1600 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino deboli piogge tra Campania e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata cieli coperti ovunque con isolate piogge tra Campania e Sardegna.

Temperature minime stabili o in aumento; massime generalmente stazionarie.