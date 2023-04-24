Previsioni meteo per martedì 25 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

24/04/2023 - 12:02



Viterbo

Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo stabile in serata e nottata con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature comprese tra +7°C e +17°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Locali fenomeni possibili sulle zone interne al pomeriggio, specie sull'Appennino, variabilità asciutta altrove. Ampie schiarite in arrivo dalla serata.

Nazionale

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e temporali sparsi sui settori di Nord-Est e sulla Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili sulle zone orientali, migliora ovunque entro la sera con nubi sparse e schiarite. Neve oltre i 1400-1600 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni del Centro ma con nuvolosità irregolare in transito, locali piogge sulla Toscana. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali specie su zone interne e settori adriatici. Ancora temporali in serata sull'Abruzzo, deciso miglioramento altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi sparse e schiarite al mattino al Sud ma con locali piogge solo sulla Campania. Instabilità in aumento nel pomeriggio su zone interne Peninsulari con fenomeni in movimento verso le coste adriatiche, variabilità asciutta altrove. In serata ancora temporali su Molise e Puglia.

Temperature minime e massime in calo al Centro-Nord e in locale rialzo al Sud.

www.centrometeoitaliano.it