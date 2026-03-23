Previsioni meteo per martedì 24 marzo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni

23/03/2026 - 11:34



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +3°C e +15°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio, solo isolati fenomeni sull'Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

AL NORD

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata atteso un transito di nuvolosità medio-alta sui settori Alpini.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio locale instabilità con isolati piovaschi in Appennino. In serata e in nottata stabilità prevalente con assenza di nuvolosità su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse sui medesimi settori, tempo invariato sulla Sardegna. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime stabili o in aumento al nord, stazionarie o in diminuzione al centro-sud. Massime in rialzo su tutta la penisola.