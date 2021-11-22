Previsioni meteo per martedì 23 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

22/11/2021 - 11:09



VITERBO - Deboli piogge al mattino in generale esaurimento nel pomeriggio; in serata il tempo sarà asciutto ma con molte nubi in transito. Temperature comprese tra +8°C e +10°C.

Lazio

Condizioni di tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutto il Lazio, generalmente più asciutto al pomeriggio sul viterbese. In serata i fenomeni si esauriranno su tutti i settori.

AL NORD

Residue precipitazioni al mattino su Liguria, Piemonte e rilievi dell'Emilia Romagna; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli sereni sulle regioni del nord-est e maggiori addensamenti altrove; in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve fin verso i 1300-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità compatta su Lazio, Abruzzo e Marche con qualche pioggia associata, asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, ancora con tempo instabile sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sull'Abruzzo, asciutto altrove con cieli coperti.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo sulle regioni peninsulari al mattino; sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio attese locali precipitazioni anche sulle coste settentrionali di Sicilia e Sardegna, possibili nubifragi tra Campania e Calabria. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo più asciutto sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo da nord a sud.

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