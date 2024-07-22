Previsioni meteo per martedì 23 luglio 2024

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

22/07/2024 - 10:36



Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +17°C e +36°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo locali fenomeni sui rilievi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino piovaschi sparsi sui settori alpini e prealpini centro-orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle Alpi e in Appennino. In serata tempo in generale miglioramento con residue precipitazioni tra Trentino e Friuli.

AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio attesi rovesci temporaleschi sui rilievi Appenninici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto sereni. Al pomeriggio isolate precipitazioni sulle zone interne del Molise, Campania e Calabria; nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in diminuzione al centro-sud, in rialzo al nord. Massime stazionarie o in rialzo su tutta la penisola.

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Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos