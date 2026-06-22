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Previsioni meteo per martedì 23 giugno
Temperature comprese tra +19°C e +36°C
22/06/2026 - 16:38

Viterbo

Condizioni di tempo asciutto al mattino con sole prevalente. Nel pomeriggio instabilità in aumento con nuvolosità in sviluppo e possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Rapido miglioramento nel corso della serata con cieli che tornano sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +19°C e +36°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli per lo più sereni. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sulle zone interne. Rapido miglioramento nel corso della serata con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento su Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli Venezia-Giulia; fenomeni più localizzati su Piemonte, Lombardia e Liguria. In serata e in nottata migliora con velature in transito ovunque.

AL CENTRO

Sole prevalente al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio instabile su Toscana, Umbria e Lazio, con coinvolgimento anche delle aree urbane di Roma e Viterbo. Rasserena ovunque nel corso delle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Mattino soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio isolati temporali sulle zone interne, in sconfinamento sulle coste di Cilento e Calabria. Tra serata e nottata nuovamente tempo stabile, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sulle isole.

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione ovunque.




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