Viterbo
Condizioni di tempo asciutto al mattino con sole prevalente. Nel pomeriggio instabilità in aumento con nuvolosità in sviluppo e possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Rapido miglioramento nel corso della serata con cieli che tornano sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +19°C e +36°C.
Lazio
Condizioni di tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli per lo più sereni. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sulle zone interne. Rapido miglioramento nel corso della serata con ampie schiarite ovunque.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento su Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli Venezia-Giulia; fenomeni più localizzati su Piemonte, Lombardia e Liguria. In serata e in nottata migliora con velature in transito ovunque.
AL CENTRO
Sole prevalente al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio instabile su Toscana, Umbria e Lazio, con coinvolgimento anche delle aree urbane di Roma e Viterbo. Rasserena ovunque nel corso delle ore notturne.
AL SUD E SULLE ISOLE
Mattino soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio isolati temporali sulle zone interne, in sconfinamento sulle coste di Cilento e Calabria. Tra serata e nottata nuovamente tempo stabile, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sulle isole.
Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione ovunque.