Viterbo
Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +17°C e +30°C.
Lazio
Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi più probabili sui settori meridionali della regione, più asciutto altrove. Precipitazioni in esaurimento ovunque dalla sera con cieli sereni o poco nuvolosi.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino prevalenza di cieli sereni; maggiori addensamenti tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con assenza prevalente di nuvolosità.
AL CENTRO
Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni Adriatiche, più soleggiato altrove. Al pomeriggio lieve instabilità tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli per lo più sereni, con isolate piogge tra Sicilia e Molise. Al pomeriggio instabilità su Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori; più asciutto solo sulla Puglia. In serata tempo in netto miglioramento con nuvolosità irregolare specie sulle regioni peninsulari.
Temperature minime e massime stabili o in calo su tutta la Penisola.