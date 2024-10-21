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Previsioni meteo per martedì 22 ottobre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
21/10/2024 - 11:40

VITERBO

Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo per lo più asciutto. Nel pomeriggio possibilità di piogge e acquazzoni sparsi ma con tempo in miglioramento poi entro la serata. Temperature comprese tra +15°C e +22°C.

LAZIO

Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito. Nel pomeriggio maggiore instabilità con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi un po' su tutti i settori. Migliora dalla serata con nuvolosità in transito e locali schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Liguria ed Emilia Romagna, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata peggiora con piogge sparse su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio attese precipitazioni sparse su Toscana, Lazio e Umbria con cieli coperti. In serata ancora isolate piogge tra Toscana e Umbria e nuvolosità compatta ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con isolate piogge tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio attese nuove precipitazioni sulle regioni peninsulari tirreniche, tempo invariato altrove. In serata attese ancora precipitazioni tra Molise e Sardegna, asciutto altrove.

Temperature minime in rialzo; massime generalmente stazionarie.

 

 


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