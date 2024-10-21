VITERBO
Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo per lo più asciutto. Nel pomeriggio possibilità di piogge e acquazzoni sparsi ma con tempo in miglioramento poi entro la serata. Temperature comprese tra +15°C e +22°C.
LAZIO
Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito. Nel pomeriggio maggiore instabilità con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi un po' su tutti i settori. Migliora dalla serata con nuvolosità in transito e locali schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino molte nubi ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Liguria ed Emilia Romagna, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata peggiora con piogge sparse su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.
AL CENTRO
Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio attese precipitazioni sparse su Toscana, Lazio e Umbria con cieli coperti. In serata ancora isolate piogge tra Toscana e Umbria e nuvolosità compatta ovunque.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con isolate piogge tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio attese nuove precipitazioni sulle regioni peninsulari tirreniche, tempo invariato altrove. In serata attese ancora precipitazioni tra Molise e Sardegna, asciutto altrove.
Temperature minime in rialzo; massime generalmente stazionarie.