VITERBO - Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni. Temperature comprese tra +17°C e +34°C.
Lazio
Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il Lazio nelle ore diurne; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sulla costa e sulle zone interne.
AL NORD
Tempo inizialmente stabile su tutti i settori, rapido peggioramento al pomeriggio sulle regioni del Nord Est con temporali da sparsi a diffusi. In serata e in nottata fenomeni in estensione alle pianure di tutte le regioni, localmente anche di forte intensità.
AL CENTRO
Intera giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabile e asciutte con poche nubi in transito e ampie schiarite su tutti i settori.
AL SUD E SULLE ISOLE
Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali, attesa solo qualche nube in più nelle ore notturne sul basso Tirreno.
Temperature in generale rialzo specie nei valori minimi.
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