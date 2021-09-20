VITERBO
Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutto il territorio, isolate piogge possibili nelle ore pomeridiane. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Temperature comprese tra +15°C e +27°C.
LAZIO
Ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su tutto il Lazio; instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge sparse specie sui settori interni, più asciutto lungo la costa. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL NORD
Al mattino nuvolosità irregolare con isolati rovesci sulle Alpi Lepontine; al pomeriggio maggiori schiarite sulle aree pianeggianti, con qualche addensamento sui rilievi e isolati piovaschi sulle Alpi Piemontesi. In serata tempo del tutto asciutto con cieli in prevalenza sereni. Nessuna variazione di rilievo nelle ore notturne.
AL CENTRO
Tempo instabile al mattino specie sui versanti Adriatici; sereno o poco nuvoloso sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio attesi rovesci sparsi tra Lazio, Abruzzo e Umbria; altrove non sono previste variazioni. In serata ancora qualche pioggia sull'Abruzzo; ampi spazi di sereno altrove.
AL SUD E SULLE ISOLE
Asciutto al mattino con nuvolosità irregolare tra Calabria e Sicilia; prevalenza di cieli sereni sui restanti settori. Al pomeriggio qualche pioggia sulla Sardegna meridionale e sul Molise; tempo stabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con qualche nube in transito.
Temperature minime stabili o in calo al centro-sud; in aumento altrove. Massime in rialzo sui versanti Tirrenici; stabili o in diminuzione altrove.