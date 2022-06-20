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Previsioni meteo per martedì 21 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
20/06/2022 - 12:56

Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi si al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +14°C e +33°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi, specie sui settori costieri al mattino. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nelle ore pomeridiane sui settori Alpini, con acquazzoni e temporali localmente anche intensi. In serata ancora precipitazioni, in sconfinamento sulle zone di pianura; asciutto su Liguria, Emilia Romagna e coste del Veneto.

AL CENTRO

Cieli del tutto sereni al mattino, qualche addensamento sulle coste della Toscana. Al pomeriggio insiste la nuvolosità sui medesimi settori, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con velature in transito su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ampi spazi di sereni al mattino, eccetto nuvolosità irregolare attesa sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo del tutto asciutto. Stabilità diffusa in serata, con nuvolosità assente su tutto il meridione.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

www.centrometeoitaliano.it




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