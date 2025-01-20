VITERBO
Mattinata con cieli nuvolosi e occasionali piovaschi. Nel pomeriggio schiarite alternate a nubi sparse. Serata stabile con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +5°C e +9°C.
LAZIO
Al mattino cieli nuvolosi con deboli piogge sparse, più probabili sui settori costieri e interni. Nel pomeriggio graduale miglioramento con ampie schiarite. Serata stabile con cieli variabili. Neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino molte nubi in transito con deboli piogge sulle regioni del Triveneto; neve sulle Alpi orientali dagli 800 metri. Al pomeriggio nuvolosità a tratti compatta, ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti ovunque.
AL CENTRO
Al mattino precipitazioni sparse tra Toscana e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge attese sul Lazio, nubi basse lungo le regioni Adriatiche. In serata tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ed ancora coperto tra Marche e Abruzzo.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino piogge tra Campania e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio poche variazioni con ampi spazi di sereno attesi sulla Sicilia. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi; peggiora nella notte sulla Sardegna con precipitazioni sparse.
Temperature minime stazionarie; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in calo al sud e sulle isole.