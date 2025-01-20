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Previsioni meteo per martedì 21 gennaio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
20/01/2025 - 10:49

VITERBO

Mattinata con cieli nuvolosi e occasionali piovaschi. Nel pomeriggio schiarite alternate a nubi sparse. Serata stabile con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +5°C e +9°C. 

LAZIO

Al mattino cieli nuvolosi con deboli piogge sparse, più probabili sui settori costieri e interni. Nel pomeriggio graduale miglioramento con ampie schiarite. Serata stabile con cieli variabili. Neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri. 

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi in transito con deboli piogge sulle regioni del Triveneto; neve sulle Alpi orientali dagli 800 metri. Al pomeriggio nuvolosità a tratti compatta, ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti ovunque.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse tra Toscana e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge attese sul Lazio, nubi basse lungo le regioni Adriatiche. In serata tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ed ancora coperto tra Marche e Abruzzo. 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge tra Campania e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio poche variazioni con ampi spazi di sereno attesi sulla Sicilia. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi; peggiora nella notte sulla Sardegna con precipitazioni sparse. 

Temperature minime stazionarie; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in calo al sud e sulle isole.




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