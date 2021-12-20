Previsioni meteo per martedì 21 dicembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

20/12/2021 - 11:12



Viterbo

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio con tempo asciutto; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà stabile. Temperature comprese tra +6°C e +9°C.

Lazio

Tempo prevalentemente stabile nella giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; molte nubi anche in serata con possibili isolate precipitazioni sui settori settentrionali.

AL NORD

Stabilità al mattino con nubi basse sui settori pianeggianti; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni sui rilievi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti sulle pianure di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, ma senza fenomeni associati; al pomeriggio possibili pioviggini sulle coste della Toscana, nessuna variazione di rilievo altrove. In serata si rinnovano locali piogge sulla Toscana e nuvolosità compatta su Umbria e Marche; poco nuvoloso su Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Campania, Molise, Basilicata e Sardegna; nubi compatte sulla Calabria con pioviggini associate, sereno su Puglia e Sicilia. Al pomeriggio non si prevedono particolari variazioni con nevischio sulla Sila. In serata tempo in prevalenza asciutto con nuvolosità medio-alta su tutti i settori. Locali piogge tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime in lieve rialzo e massime stabili o in calo da nord a sud.

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