Previsioni meteo per martedì 21 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

20/04/2020 - 10:07



Viterbo

Possibilità di deboli piogge intermittenti sia nella mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; tempo in miglioramento in serata anche se con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +11°C e +17°C.

Lazio

Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con deboli piogge possibili su gran parte della regione, tempo più asciutto al pomeriggio, ma solo sulla costa. Migliora in serata, locali fenomeni in nottata sul Basso Lazio e sui rilievi interni.

Nazionale

Molte nubi su tutti i settori con locali piogge al Nord Ovest e neve sulle

Alpi oltre i 1500 metri, più asciutto altrove. Ulteriore miglioramento in serata.

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge diffuse, fenomeni a tratti più intensi lungo i settori costieri di Marche e Abruzzo.

Condizioni di tempo ad ampi tratti perturbato con precipitazioni sparse e localmente a carattere di acquazzone o temporale sulla Sardegna.

Temperature in generale diminuzione da Nord a Sud.

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