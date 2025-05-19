Previsioni meteo per martedì 20 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

19/05/2025 - 16:47



VITERBO

Nuvolosità in transito al mattino ma con tempo asciutto. Maggiore instabilità tra pomeriggio e sera quando saranno possibili piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Variabilità asciutta in nottata. Temperature comprese tra +11°C e +20°C.

LAZIO

Tempo stabile al mattino su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito. Tra pomeriggio e sera maggiore instabilità con piogge e temporali sparsi su tutti i settori. Più asciutto nella notte salvo residue precipitazioni sulle zone interne.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni di nord-ovest anche intense tra Liguria e Piemonte. Al pomeriggio nuvolosità compatta con piogge diffuse su tutti i settori. In serata precipitazioni che insistono su Trentino, Triveneto ed Emilia Romagna; migliora progressivamente nella notte.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente coperti, ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio piogge sparse sulle regioni Tirreniche, asciutto altrove. In serata attesi locali fenomeni intensi sulle coste di Lazio e Abruzzo, maltempo diffuso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque, qualche pioggia possibile sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi ovunque.

Temperature minime in rialzo ovunque; massime in diminuzione al centro-nord ed in aumento al meridione.