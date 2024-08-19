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Previsioni meteo per martedì 20 agosto
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
19/08/2024 - 14:31

VITERBO

Al mattino tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con locali piovaschi associati. Tempo in miglioramento in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +30°C.

LAZIO

Tempo stabile al mattino con cieli parzialmente nuvolosi su tutta la regione. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sulle zone interne ove non si escludono locali acquazzoni o temporali. Ampie schiarite ovunque dalla serata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino piogge sparse tra Triveneto e Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino con locali sconfinamenti, fin sulle coste al Nord-Est, soleggiato sugli altri settori. In serata residui fenomeni sulle Alpi orientali, ampie schiarite sul resto del Nord.

AL CENTRO

Al mattino piogge da isolate a sparse sulle regioni adriatiche, specie sulle Marche, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie in Appennino, ma con sconfinamenti verso le pianure e anche fin sulle coste sui settori adriatici. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e locali temporali sui settori tirrenici di Campania, Calabria e Sicilia e sulla Puglia meridionale, variabilità asciutta altrove e sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio temporali in formazione nelle zone interne ed in movimento verso le pianure. In serata tempo in generale miglioramento.

Temperature minime in generale calo; massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in lieve calo al Sud e sulla Sicilia.


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