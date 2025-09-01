Previsioni meteo per martedì 2 settembre

Nuvolosità irregolare al mattino con tempo instabile e possibilità di precipitazioni sparse

01/09/2025 - 11:39



Viterbo

Nuvolosità irregolare al mattino con tempo instabile e possibilità di precipitazioni sparse. Tra pomeriggio e sera generale miglioramento con tempo asciutto e nubi sparse alternate a schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +26°C.

Lazio

Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare su tutta la regione associata a piogge e acquazzoni sparsi, più intensi e a carattere di temporale sui settori meridionali. Graduale miglioramento tra pomeriggio e sera salvo residui fenomeni sui settori interni.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con precipitazioni sparse, più intense sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio attese piogge e temporali lungo l'arco alpino; fenomeni anche su Liguria e Romagna. In serata tempo in progressivo miglioramento con residue piogge su Emilia Romagna, Veneto e Trentino; maggiori schiarite nella notte.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni Tirreniche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Umbria e Marche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare su Molise e Campania; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con piogge sulle coste della Campania. In serata tempo stabile ma con molte nubi in transito sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in aumento da nord a sud; massime in calo al centro-nord ed in rialzo al sud.