Previsioni meteo per martedì 2 giugno

Temperature comprese tra +15°C e +25°C

01/06/2026 - 12:21



Viterbo

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata su tutti i settori ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi, piogge sparse in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +15°C e +25°C.

Lazio

Nuvolosità e schiarite su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto, da segnalare solo isolati fenomeni pomeridiani sui rilievi interni. In serata poche variazioni ma con nuvolosità in transito. Piogge in arrivo nella notte sulle zone settentrionali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo generalmente stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con addensamenti più compatti su Alpi e Prealpi. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sui settori alpini, prealpini e localmente sulle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non esclusi fenomeni localmente intensi accompagnati da grandine e raffiche di vento. In serata residui rovesci al Nord-Est, più asciutto altrove.

AL CENTRO

Al mattino condizioni generalmente stabili con alternanza tra sole e nubi sparse. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme lungo l'Appennino con acquazzoni e temporali tra Toscana interna, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio orientale. Più soleggiato lungo le coste tirreniche e adriatiche. In serata fenomeni in rapido esaurimento con ampie schiarite su gran parte delle regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio locali acquazzoni o temporali potranno svilupparsi nelle aree interne di Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre lungo le coste continuerà a prevalere il bel tempo. In serata e nella notte condizioni nuovamente stabili e asciutte ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Minime senza variazioni di rilievo. Massime in lieve diminuzione al Nord e lungo le regioni adriatiche, stabili altrove.