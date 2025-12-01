Previsioni meteo per martedì 2 Dicembre

Temperature comprese tra +7°C e +9°C

01/12/2025 - 14:48



Viterbo

Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo più asciutto con maggiori spazi di sereno. Temperature comprese tra +7°C e +9°C.

Lazio

Molte nuvole in transito su tutta la regione nel corso della giornata con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Neve sui rilievi oltre i 1600 metri. In serata e nottata tempo in miglioramento con maggiori spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi in transito ma senza precipitazioni associate. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità medio-alta in transito sulle regioni di nord-est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo qualche nevicata sui rilievi di nord-ovest dai 1100-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con qualche piovasco tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sul Lazio, con neve in Appennino dai 1500-1600 metri. In serata e in nottata tempo in progressivo miglioramento con graduali schiarite a partire dai settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi tra Molise, Basilicata e Campania, su quest'ultima con precipitazioni sparse associate; schiarite sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio poche variazioni con qualche piovasco anche su Basilicata e Puglia, sereno anche sulla Calabria. In serata precipitazioni che persistono sui medesimi settori; migliora nella notte.

Temperature minime stabili o in aumento; massime in calo al centro e sulla Sardegna ed in rialzo altrove.