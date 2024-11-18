Previsioni meteo per martedì 19 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

18/11/2024 - 11:57



VITERBO

Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con variabilità asciutta su tutti i settori. Temperature comprese tra +9°C e +16°C.

LAZIO

Molte nuvole in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo per lo più asciutto, non esclusa qualche debole pioggia intermittente specie a ridosso dei rilievi. Nessuna variazione in serata e nottata con variabilità asciutta su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con nubi basse tra Liguria e Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con maggiori schiarite sui settori adriatici. In serata e nottata nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL CENTRO

Al mattino residue pioviggini sul Basso Lazio, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio poche variazioni con variabilità asciutta su tutte le regioni. In serata e nottata ancora tempo stabile con nuvolosità alternata ad ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. maggiori addensamenti sulla Campania con locali pioviggini. Al pomeriggio non sono attese variazioni con deboli piogge sulla Campania e soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche nube in più sulla Campania.

Temperature minime in generale rialzo su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve calo al Nord e in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.