Previsioni meteo per martedì 19 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

18/03/2024 - 10:20



VITERBO - Viterbo

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +8°C e +17°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli poco nuvolosi. Locale instabilità nel pomeriggio sulle zone interne meridionali dove non si escludono brevi acquazzoni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più sereni ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, più compatta lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi, isolate schiarite sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora nuvolosità medio-alta in transito.

AL CENTRO

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, isolati piovaschi sulle coste Abruzzesi. Al pomeriggio attese ampie schiarite specie sulle regioni Adriatiche. In serata tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti su Campania, Molise, Basilicata e Puglia con deboli piogge associate; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora qualche piovasco tra Basilicata e Calabria, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. In serata tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, più coperti sulle Isole Maggiori.

Temperature minime stabili o in diminuzione e massime in lieve rialzo.