Previsioni meteo per martedì 19 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

18/05/2020 - 09:53



Viterbo

Tempo generalmente instabile con piogge diffuse nelle ore mattutine, temporali al pomeriggio; in serata si attendono ancora precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +14°C e +23°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare in mattinata su tutta la regione con isolate piogge sul viterbese; al pomeriggio i fenomeni si estenderanno sull'intero territorio assumendo carattere temporalesco, più asciutto lungo la costa. Anche in serata il tempo sarà generalmente instabile con precipitazioni sparse.

Nazionale

Al Nord

Tempo diffusamente instabile al pomeriggio con temporali localmente intensi su Trentino, alta Lombardia e Romagna. Attenuazione dei fenomeni in serata ma con piogge al Nord Est

Al Centro

Seconda parte di giornata caratterizzata da condizioni di generale maltempo con temporali più intensi sui rilievi in estensione ai settori costieri nel tardo pomeriggio e in serata.

Al Sud e sulle Isole

Instabile su Molise e Sardegna con piogge e temporali sparsi, tempo più asciutto altrove salvo locali acquazzoni sulle zone interne di Calabria, Campania e Basilicata.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

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