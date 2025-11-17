Serie A, Cagliari-Genoa: i sardi ospitano il Grifone

La squadra di De Rossi fa visita a quella di Pisacane allUnipol Domus di Cagliari nel pomeriggio di sabato 22 novembre, gara valida per la 12^ giornata di Serie A

17/11/2025 - 16:11



Terminata l’ultima sosta del 2025 dedicata alle squadre nazionali, ecco che ritorna in campo con grande entusiasmo la Serie A. Il massimo campionato italiano ripartirà dalla 12^ giornata del girone d’andata. I giochi si apriranno nel pomeriggio di sabato 22 novembre 2025, per la precisione dalle ore 15.00 con due partite in programma in contemporanea.

Una di queste è la delicata sfida salvezza tra Cagliari e Genoa, che si daranno battaglia all’Unipol Domus di Cagliari. Sia i sardi di mister Pisacane che il Grifone di De Rossi (per la prima volta sulla panchina ligure) hanno bisogno di fare punti.

Come dimostrano anche i dati presenti su questa piattaforma specializzata Librabet, ci si aspetta una gara piuttosto equilibrata dall’inizio alla fine.

Serie A, Cagliari-Genoa: come arrivano le due squadre

Il Cagliari ha cominciato la stagione in maniera discreta, sia da un punto di vista dei risultati che delle prestazioni. La squadra di Pisacane si trova a quota 10 punti dopo 11 partite giocate, che gli valgono il 14^ posto in classifica a pari merito con il Lecce e a -3 dall’Atalanta. I rossoblu vengono dal pareggio a reti inviolate di Como, ma per ritrovare l’ultima vittoria bisogna tornare a fine settembre proprio contro i pugliesi. L’obiettivo del Cagliari è quello di ottenere il prima possibile la salvezza.

Discorso un po’ diverso per il Genoa, che è appena stato costretto a cambiare allenatore. Il Grifone ha infatti cominciato malissimo con Vieira, pertanto due settimane fa è arrivato Daniele De Rossi che è tornato in panchina dopo l’esperienza con la Roma. L’esordio è stato tutto sommato positivo dato che è arrivato un 2-2 davanti ai propri tifosi contro la Fiorentina, ma il tecnico non poteva ancora sedere in panchina. Al momento i liguri si trovano al terzultimo posto della graduatoria con appena 7 punti totalizzati fin qui. L’obiettivo del Genoa è quello di uscire il prima possibile dalle zone rosse.

Serie A, Cagliari-Genoa: precedenti e statistiche

Cagliari e Genoa si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 78 volte: 28 vittorie dei sardi, 22 pareggi e 28 successi del Grifone. Situazione quindi in totale parità. Considerando però solo le partite disputate in Sardegna, il bilancio è decisamente meno equilibrato: 22 trionfi a 8 in favore dei padroni di casa, con 10 pareggi.

Nella passata stagione ci sono stati due pareggi: 2-2 all’andata al Marassi nel novembre del 2024, 1-1 al ritorno all’Unipol Domus nel marzo del 2025. L’ultima vittoria del Genoa è il 3-0 casalingo nell’aprile del 2024, mentre invece l’ultimo successo del Cagliari è il 2-1 nel novembre del 2023.