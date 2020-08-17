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Previsioni meteo per martedì 18 agosto
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
17/08/2020 - 09:32

VITERBO - Nuvolosità diffusa e irregolare al mattino, maggiori schiarite nel pomeriggio; in serata condizioni di tempo stabile con ampie aperture. Temperature comprese tra +21°C e +32°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con nuvolosità diffusa al mattino localmente anche compatta, maggiori aperture nel pomeriggio, ma solo sulla costa. In serata il tempo si manterrà asciutto sempre con cieli sereni o poco nuvolosi.




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