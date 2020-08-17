In questo sito non vengono utilizzati cookies per raccogliere informazioni personali in modo diretto ma alcuni elementi di terze parti potrebbero anche utilizzarli.
Cliccando su "approvo", navigando il sito o scorrendo questa pagina confermi di accettare i cookies (che ricordiamo possono essere sempre disabilitati dalle impostazioni del tuo browser).
Leggi come vengono utilizzati i cookies su questo sito - Approvo
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
17/08/2020 - 09:32
VITERBO - Nuvolosità diffusa e irregolare al mattino, maggiori schiarite nel pomeriggio; in serata condizioni di tempo stabile con ampie aperture. Temperature comprese tra +21°C e +32°C.
Lazio
Tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con nuvolosità diffusa al mattino localmente anche compatta, maggiori aperture nel pomeriggio, ma solo sulla costa. In serata il tempo si manterrà asciutto sempre con cieli sereni o poco nuvolosi.