Previsioni meteo per martedì 17 marzo

Temperature comprese tra +6°C e +16°C

16/03/2026 - 14:15



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con addensamenti in transito. Temperature comprese tra +6°C e +16°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli per lo più sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Da segnalare qualche isolato acquazzone sui settori meridionali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio isolati piovaschi sulle regioni di nord-est e neve sulle Alpi dai 1200-1400 metri. In serata e in nottata nuvolosità medio-alta in transito a partire dai settori nord-occidentali; neve sui rilievi dai 900-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche, piogge sparse sulle coste di Marche e Abruzzo. Al pomeriggio tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi; in serata e in nottata nuvolosità irregolare in transito, con precipitazioni sparse sui settori Adriatici e neve fino a quote alto-collinari in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata precipitazioni che persistono su Puglia, Calabria e Sicilia orientale, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in calo al centro-nord, stabili o in aumento al sud.