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Previsioni meteo per martedì 17 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
16/05/2022 - 11:09

Viterbo

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino, cieli generalmente poco nuvolosi  nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con nubi sparse.  Temperature comprese tra +11°C e +28°C.

Lazio

Tempo prevalentemente stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione nelle ore mattutine, nubi in aumento sui settori interni nel pomeriggio con locali temporali sui rilievi; in serata il tempo si manterrà asciutto sulla costa e sulle zone interne.

AL NORD
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane sono attese piogge e temporali su Alpi e Appennino settentrionale; nessuna variazione altrove. In serata tempo in prevalenza asciutto, con residue piogge tra Trentino e Friuli.
AL CENTRO

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio instabilità tra Lazio e Abruzzo sui rilievi Appenninici, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto con velature in transito sulle regioni Adriatiche. 
AL SUD E SULLE ISOLE
Sereno o poco nuvoloso al mattino, con maggiori addensamenti sulle coste della Campania. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali su Campania, Basilicata, Gargano e zone interne della Calabria; ampi spazi di sereno altrove. In serata condizioni meteo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta la penisola.

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