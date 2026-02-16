Previsioni meteo per martedì 17 febbraio

Cieli sereni durante la giornata

16/02/2026 - 13:04



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con tempo asciutto e ampie schiarite. Temperature comprese tra +3°C e +12°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con nubi sparse e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, isolate nevicate sui rilievi di confine dai 400-500 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con ancora isolate nevicate dagli 800 metri di quota sull'Alto Adige. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino ampi spazi di sereno, salvo isolati piovaschi sulle coste dell'Abruzzo. Al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse sulle regioni peninsulari, con neve in Appennino dai 1000 metri. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; locali piogge sullo Stretto di Messina. In serata e in nottata ancora stabilità prevalente con cieli sereni o al più velati.

Temperature minime stabili o in calo al centro-nord e sulla Sardegna, in lieve rialzo al sud; massime in aumento al nord, stazionarie o in diminuzione al centro-sud.