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Previsioni meteo per martedì 16 Novembre
Viterbo, Lazio e resto d'Italia
15/11/2021 - 11:28

Viterbo

 

Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge sparse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo tenderà a migliorare e i fenomeni ad esaurirsi. Temperature comprese tra +9°C e +13°C.

 

Lazio

 

Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge sparse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; miglioramento atteso nelle ore serali con fenomeni in generale esaurimento su tutti i settori.

 

 

AL NORD

 

Nuvolosità irregolare al mattino con assenza prevalente di precipitazioni; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche apertura sulla Liguria. In serata ancora molte nubi in transito e piogge specie sulla Romagna, in estensione nella notte su Liguria, Lombardia e Veneto.

 

AL CENTRO

 

Piogge e acquazzoni al mattino su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi con precipitazioni intense sull'Abruzzo, pioviggini altrove; in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle regioni Adriatiche, asciutto altrove con cieli ancora coperti.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Maltempo al mattino con piogge sui settori peninsulari e nubifragi attesi sulla Sardegna, ampi spazi di sereno sulla Sicilia; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche pioggia attesa sui settori occidentali della Sicilia. In serata si rinnovano piogge e temporali al meridione, con tempo più asciutto tra Calabria e coste della Campania.

 

Temperature minime in calo al nord e tra Calabria e Sicilia, in rialzo altrove; massime in diminuzione al nord-est e al centro, in aumento sui restanti settori.




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