Viterbo
Molte nuvole in transito al mattino ma con tempo per lo più asciutto. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con possibilità di piogge sparse di debole o moderata intensità. Ancora precipitazioni nella notte. Temperature comprese tra +8°C e +10°C.
Lazio
Cieli nuvolosi al mattino su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto. Nel pomeriggio deboli piogge in arrivo a partire dai settori costieri. In serata e nottata peggioramento in estensione a tutti i settori con precipitazioni diffuse di debole o moderata intensità.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse più intense sulle regioni di nord-ovest; neve sui rilievi alpini a partire dai 1000 metri. Al pomeriggio piogge che insistono tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, asciutto ma coperto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli coperti e piogge sui medesimi settori; quota neve invariata.
AL CENTRO
Al mattino deboli piogge sulle coste Tirreniche, con cieli nuvolosi ovunque. Al pomeriggio nessuna variazione prevista. In serata e in nottata precipitazioni estese ai restanti settori, ma senza fenomeni di rilievo.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino attese piogge sulle Isole Maggiori, più intense sulla Sardegna; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni intensi che si spostano sulla Sicilia, tempo invariato altrove. In serata e in nottata precipitazioni che si estendono anche sulle regioni peninsulari con nuvolosità compatta.
Temperature minime in generale rialzo; massime in diminuzione da nord a sud.
Www.centrometeoitaliano.it
Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos