Previsioni meteo per martedì 15 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

14/03/2022 - 10:23



VITERBO - Cieli irregolarmente nuvolosi in mattinata con tempo stabile; al pomeriggio e poi anche nelle ore serali le condizioni del tempo si manterranno stabili con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature comprese tra +4°C e +15°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile con molte nubi irregolari nel corso delle ore mattutine su tutto il Lazio, maggiori aperture al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione.

AL NORD

Cieli coperti al mattino, con deboli nevicate dai 1200 metri sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Al pomeriggio tempo in prevalenza asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, eccetto isolate piogge sulla Liguria.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente coperti, nuvolosità più compatta attesa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con nubi alte su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sereno o poco nuvoloso al mattino, con tempo instabile solo sulla Sardegna dove sono attese isolate pioviggini. Al pomeriggio nubi medio-alte in transito al meridione, ma senza fenomeni associati. In serata ancora possibili isolati piovaschi sulla Sardegna, cieli poco nuvolosi altrove.

Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta la penisola.

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