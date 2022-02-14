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Previsioni meteo per martedì 15 Febbraio
Viterbo, Lazio e resto d'Italia
14/02/2022 - 10:53

Viterbo

 

Instabilità attesa per la giornata con piogge al mattino, precipitazioni sparse anche nel pomeriggio; precipitazioni in esaurimento tra la sera e la notte. Temperature comprese tra +5°C e +11°C.

 

Lazio

 

Tempo instabile con piogge al mattino su tutto il Lazio, temporali sui settori meridionali e neve sui rilievi fino a 1200 metri di quota; instabilità diffusa per la restante parte della giornata con precipitazioni al pomeriggio, precipitazioni in esaurimento tra la sera e la notte.

 

AL NORD

 

Tempo instabile o perturbato al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni diffusi, più intensi al Nord-Est. Neve a quote prossime al piano tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, oltre i 300-500 metri altrove. Tra pomeriggio e sera migliora a partire dai settori di Nord-Ovest, ancora fenomeni al Nord-Est con neve oltre i 600-1000 metri.

 

AL CENTRO

 

Giornata all'insegna del tempo instabile o perturbato al Centro con nuvolosità diffusa associata a piogge e acquazzoni sparsi, specie sui settori tirrenici. Neve oltre i 1100-1300 metri sull'Appennino. Tra la sera e la notte tempo in miglioramento con fenomeni in graduale esaurimento ovunque.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Nuvolosità irregolare al mattino al Sud con piogge sparse su Campania, Sicilia occidentale e Sardegna. Tra pomeriggio e sera tempo instabile o perturbato con piogge e temporali localmente anche intensi sui settori tirrenici. Neve in calo fin verso i 1300-1400 metri. Nella notte ancora piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

 

Temperature minime e massime in rialzo salvo una lieve flessione sui settori occidentali della Penisola.




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