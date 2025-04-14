Previsioni meteo per martedì 15 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

14/04/2025 - 10:12



VITERBO

Giornata all'insegna del tempo instabile con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata con nuvolosità e locali schiarite. Temperature comprese tra +11°C e +16°C.

LAZIO

Tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Più stabile in serata e nottata ma sempre con cieli nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni diffuse, anche intense su Piemonte e Triveneto; neve sui rilievi alpini dai 2000 metri. Al pomeriggio ancora piogge generalmente deboli o moderate tra Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; variabilità altrove. In serata nuovo peggioramento atteso a partire dalle regioni nord-occidentali con piogge gradualmente più consistenti.

AL CENTRO

Molte nuvole in transito al mattino con precipitazioni anche intense tra Umbria, Marche e basso Lazio. Al pomeriggio residui piovaschi sulle regioni Tirreniche. Tempo nuovamente asciutto tra serata e nottata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse sulla Campania. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, locali spazi di sereno sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi; piogge sparse in arrivo nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime stazionarie o in aumento al centro-nord; stabili o in calo al sud. Massime in generale rialzo su tutti i settori.