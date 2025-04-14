ANNO 16 n° 224
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per martedì 15 aprile
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
14/04/2025 - 10:12

VITERBO

Giornata all'insegna del tempo instabile con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata con nuvolosità e locali schiarite. Temperature comprese tra +11°C e +16°C. 

LAZIO

Tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Più stabile in serata e nottata ma sempre con cieli nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni diffuse, anche intense su Piemonte e Triveneto; neve sui rilievi alpini dai 2000 metri. Al pomeriggio ancora piogge generalmente deboli o moderate tra Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; variabilità altrove. In serata nuovo peggioramento atteso a partire dalle regioni nord-occidentali con piogge gradualmente più consistenti.

AL CENTRO

Molte nuvole in transito al mattino con precipitazioni anche intense tra Umbria, Marche e basso Lazio. Al pomeriggio residui piovaschi sulle regioni Tirreniche. Tempo nuovamente asciutto tra serata e nottata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse sulla Campania. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, locali spazi di sereno sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi; piogge sparse in arrivo nella notte sulla Sardegna. 

Temperature minime stazionarie o in aumento al centro-nord; stabili o in calo al sud. Massime in generale rialzo su tutti i settori.


Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo