Previsioni meteo per martedì 14 gennaio

Tempo stabile con cieli sereni

13/01/2025 - 15:31



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra -2°C e +6°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Cieli soleggiati nel corso delle ore diurne su tutti i settori; da segnalare solo qualche innocuo addensamento sulla Romagna. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO

Sia al mattino che al pomeriggio attesi cieli sereni sulle regioni Tirreniche, poco nuvoloso tra Marche e Abruzzo. Tra serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino residue precipitazioni tra Basilicata, Calabria e Sicilia con neve in Appennino dai 500-700 metri, variabile altrove. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito, con deboli piogge tra Calabria e Sicilia. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali. Migliora nella notte ma con cieli coperti ovunque.