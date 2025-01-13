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Previsioni meteo per martedì 14 gennaio
Tempo stabile con cieli sereni
13/01/2025 - 15:31

Viterbo

 

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra -2°C e +6°C.

 

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con ampie schiarite ovunque.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Cieli soleggiati nel corso delle ore diurne su tutti i settori; da segnalare solo qualche innocuo addensamento sulla Romagna. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

 

AL CENTRO

 

Sia al mattino che al pomeriggio attesi cieli sereni sulle regioni Tirreniche, poco nuvoloso tra Marche e Abruzzo. Tra serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino residue precipitazioni tra Basilicata, Calabria e Sicilia con neve in Appennino dai 500-700 metri, variabile altrove. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito, con deboli piogge tra Calabria e Sicilia. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali. Migliora nella notte ma con cieli coperti ovunque.




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