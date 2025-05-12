Viterbo
Tempo asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con nuvolosità in formazione e qualche acquazzone non escluso sui settori interni. Migliora dalla serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +9°C e +22°C.
Lazio
Al mattino tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi sui settori interni, più intensi sull'Appennino. Migliora ovunque dalla serata con ampie schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con piogge e temporali sparsi. In serata residue precipitazioni sull'arco alpino; velature in transito altrove.
AL CENTRO
Al mattino piogge sparse tra Marche e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali lungo l'Appennino in sconfinamento sulle coste Adriatiche. In serata tempo in deciso miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; ampi spazi di sereno nella notte.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in formazione sulle zone interne delle regioni peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza poco nuvolosi.
Temperature minime in diminuzione sulle isole maggiori, stabili o in rialzo sul resto della penisola. Massime stazionarie o in aumento al centro-sud ed in calo al nord.
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