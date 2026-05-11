Previsioni meteo per martedì 12 maggio

Temperature comprese tra +10°C e +21°C

11/05/2026 - 13:06



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata nessuna variazione mentre nella notte avremo un aumento della nuvolosità ma senza fenomeni. Temperature comprese tra +10°C e +21°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nel corso delle ore serali. Nuvolosità in aumento nella notte ma senza fenomeni di rilievo associati.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo più stabile e soleggiato su gran parte delle regioni; residua instabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori, con ultimi disturbi ancora sul Friuli. In serata e in nottata tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con maggiore nuvolosità lungo l'Appennino. Al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabili, ma con possibili piogge/rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne. In serata tempo generalmente asciutto con nuvolosità irregolare in transito; nella notte condizioni stabili.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino condizioni di stabilità con sole prevalente; qualche addensamento possibile sulla Campania. Al pomeriggio poche variazioni salvo qualche disturbo sulla Sicilia. In serata e in nottata tempo stabile e asciutto, con nuvolosità alta di passaggio tra Sicilia e Calabria.

Temperature minime in calo al Nord e localmente al Centro, più stabili al Sud (in lieve aumento sulle Isole); massime in generale aumento.