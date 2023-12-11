Previsioni meteo per martedì 12 dicembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

11/12/2023 - 09:56



VITERBO

Molte nuvole in transito nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la sera e la notte nessuna variazione con tempo asciutto e cieli nuvolosi. Temperature comprese tra +11°C e +14°C.

Lazio

Molte nuvole in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con possibilità di locali e deboli pioviggini intermittenti, specie sui settori meridionali e i rilievi interni. Nessuna variazione in serata e nottata con molte nuvole in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità a tratti compatta, con deboli precipitazioni tra Liguria e Romagna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata peggiora con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi fin verso i 1400-1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino pioviggini sparse sulla Toscana, coperto ma asciutto altrove. Al pomeriggio stabilità diffusa ma ancora con cieli nuvolosi. In serata ancora qualche piovasco tra Toscana e Umbria, variabile sulle restanti regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio, con maggiori addensamenti sulle regioni Tirreniche. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge sparse; fenomeni attesi anche sulla Campania nella notte.

Temperature minime e massime in rialzo al centro-sud; stazionarie o in lieve calo al nord.