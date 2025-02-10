Previsioni meteo per martedì 11 febbraio 2025

Nuvolosità in transito

10/02/2025 - 11:45



Viterbo

Nuvolosità in transito alternata a schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata ma con addensamenti via via più compatti. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata addensamenti più consistenti ma ancora tempo stabile su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Molte nuvole al mattino con pioviggini sparse e locali nevicate sui rilievi di nord-ovest dai 1100-1400 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni tra Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna; neve dai 1200-1500 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con deboli precipitazioni sparse e neve sui rilievi dai 1200-1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità medio-alta su tutti i settori; isolate piogge sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge tra Toscana e Umbria. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulla Toscana, con cieli coperti ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampi spazi di sereno, con velature in transito sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari, sereno o poco nuvoloso sulle isole maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti ovunque.

Temperature minime stazionarie o in aumento su tutta la penisola; massime stabili o in lieve diminuzione da nord a sud.