Previsioni meteo per martedì 11 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

10/08/2020 - 09:36



VITERBO - Tempo stabile al mattino mentre al pomeriggio ci attendiamo nuvolosità in sviluppo con la possibilità di brevi e isolati acquazzoni. Tempo asciutto in serata e nottata. Temperature comprese tra +17°C e +35°C.

Lazio

Locali addensamenti al mattino lungo le coste ma senza fenomeni, ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui settori interni con isolati acquazzoni specie sui rilievi, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

AL NORD

Nubi sparse al mattino sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni. Aumento dell'instabilità al pomeriggio con acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sull'Appennino, tra la sera e la notte possibile sconfinamento dei fenomeni anche sulle pianure di Nord-Est.

AL CENTRO

Tempo stabile al Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Locali e brevi acquazzoni solo tra Lazio e Abruzzo. Ampie schiarite in serata e nottata su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Locali fenomeni al pomeriggio sui settori interni di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, sole prevalente altrove. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque in serata.

Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

www.centrometeoitaliano.it