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Previsioni meteo per martedì 10 marzo
Temperature comprese tra +6°C e +15°C
09/03/2026 - 13:30

Viterbo

Condizioni di tempo asciutto al mattino con nuvolosità e schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di qualche pioggia o acquazzone sparso. Tempo stabile in serata e nottata ma con molte nuvole in transito. Temperature comprese tra +6°C e +15°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nubi sparse alternate a schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento soprattutto sulle zone interne con possibilità di piogge e temporali sparsi. Migliora dalla serata ma sempre con nuvolosità irregolare in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, nevose dai 1400-1500 metri. Al pomeriggio poche variazioni con isolati piovaschi tra Piemonte, Liguria e alte pianure Venete. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma uggioso su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità compatta in transito con deboli piogge tra Marche e Umbria; al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali a partire dai settori Appenninici, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata e i nottata torna la stabilità salvo qualche piovasco tra Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale, variabilità asciutta sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento sui medesimi settori, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo ovunque; massime stabili o in calo al nord e stazionarie o in aumento al centro-sud.




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