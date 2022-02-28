Previsioni meteo per martedì 1 Marzo

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

28/02/2022 - 10:31



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata e sole prevalente anche nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra -1°C e +8°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile con ampie schiarite nella giornata su gran parte del Lazio, locali addensamenti sul Basso Lazio e possibili nevicate sui settori di confine con l'Abruzzo fino a 400 metri. In serata i cieli saranno sereni sulle coste e sulle zone interne della regione.

NORD

Cieli in prevalenza soleggiati al mattino su tutti i settori; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità su tutte le regioni.

AL CENTRO

Al mattino nevicate fino a quote basso collinari sui versanti Adriatici, con precipitazioni sparse, cieli in prevalenza sereni sulle coste di Toscana e Lazio. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti con quota neve intorno ai 400-500 metri di quota. In serata residue precipitazioni in Abruzzo, con tempo in deciso miglioramento; ampi spazi di sereno nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile al mattino con precipitazioni sparse, nevose fin sui 200-500 metri sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio persiste il maltempo, con fenomeni anche intensi su Calabria e Sicilia, asciutto sulla Sardegna. In serata attese precipitazioni più deboli, con isolate nevicate dai 300-500 metri; migliora nelle ore notturne.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.