VITERBO - Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite. Temperature comprese tra +2°C e +9°C.
Lazio
Tempo stabile sulla regione per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi al confine con l'Abruzzo. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con prevalenza di cieli sereni.
Nazionale
Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori; al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutto il settentrione, con isolate nevicate sulle Alpi di confine. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, eccetto nevicate persistenti sui rilievi di confine oltre i 700-1000 metri. Stabilità al mattino con cieli in prevalenza soleggiati, eccetto residuo maltempo sull'Abruzzo. Al pomeriggio persistono i fenomeni in Abruzzo, nevosi oltre i 700 metri; ampi spazi di sereno altrove. In serata ancora tempo stabile con assenza di nuvolosità sulle regioni centrali. Nessuna variazione nella notte. Forte maltempo al mattino specie su Calabria e Sicilia, con acquazzoni; nuvolosità compatta con piogge sugli altri settori, sereno in Sardegna. Al pomeriggio insiste il maltempo sui medesimi settori, con neve fin verso gli 800-900 metri. In serata atteso un netto miglioramento delle condizioni meteo, con residue piogge sullo Stretto di Messina. Assenza prevalente di nuvolosità nella notte.
Temperature minime in generale diminuzione; massime in calo al meridione, stazionarie o in aumento al centro-nord.