Previsioni meteo per martedì 1 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

31/07/2023 - 10:00



VITERBO - Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con tempo stabile e cieli poco nuvolosi ovunque. Temperature comprese tra +17°C e +32°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su tutta la regione. Qualche nube in più nel pomeriggio ma sempre con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni sui rilievi al confine con l'Abruzzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi ovunque.

Nazionale

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali con possibilità di piogge sparse tra Lombardia e Triveneto, specie settori alpini e prealpini. Al pomeriggio ancora fenomeni anche a carattere di temporale soprattutto sulle Alpi centro-orientali, variabilità asciutta altrove. Migliora ovunque dalla serata.

AL CENTRO

Tempo per lo più stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo qualche acquazzone o temporale pomeridiano sull'Appennino centrale. Ampie schiarite dalla serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche isolata pioggia possibile nel pomeriggio tra Molise, Puglia e Basilicata, nubi sparse e schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime e massime stazionarie o in generale lieve diminuzione.