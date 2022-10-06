Previsioni meteo per il venerdì 7 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/10/2022 - 12:41



Viterbo

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio ma con nuvolosità medio-alta in transito. Nessuna variazione nelle ore serali quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +12°C e +25°C.

Lazio

Giornata con tempo stabile su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con addensamenti medio-alti in transito e tempo asciutto ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o con delle velature in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e con locali banchi di nebbia e nubi basse. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o con delle velature in transito. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, maggiori addensamenti tra Molise, Campania e Basilicata. In serata non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo, con ancora stabilità diffusa e cieli poco nuvolosi e con addensamenti sulle stesse regioni.

Temperature minime stazionarie al Nord e sulle Isole Maggiori e in aumento al Centro-Sud; massime stazionarie al Nord, stabili o in lieve calo al Centro e sulle Isole e in lieve aumento al Sud.

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