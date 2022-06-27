Previsioni meteo per il martedì 28 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

27/06/2022 - 10:28



Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata ma con nuvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio e clima molto caldo. Nessuna variazione nelle ore serali. Temperature comprese tra +20°C e +37°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione ma con nuvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio e clima molto caldo. Nessuna variazione nelle ore serali quando di avranno maggiori schiarite.

Nazionale

AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi. Tra pomeriggio e sera acquazzoni e temporali sparsi possibili sui settori alpini, sereno o poco nuvoloso su coste e pianure.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro dove avremo ampie schiarite al mattino e nuvolosità in transito tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al Sud per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su settori Peninsulari e Sicilia, maggiori addensamenti sulla Sardegna ove non si escludono isolate piogge.

Temperature in deciso aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola.

www.centrometeoitaliano.it