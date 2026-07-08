Previsioni meteo per giovedì 9 luglio

Temperature comprese tra +17°C e +33°C

08/07/2026 - 11:44



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile e ampie schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +33°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli per lo più sereni. Nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo con possibilità di locali acquazzoni o temporali su zone interne e settori meridionali. Migliora ovunque dalla serata con tempo asciutto e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cielo sereno su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in sviluppo sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta; stabilità prevalente altrove. In serata e in nottata migliora con cielo sereno ovunque.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio qualche addensamento sull'Abruzzo con possibili rovesci sparsi; non sono previsti cambiamenti sostanziali sulle restanti regioni. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cielo sereno su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in sviluppo su Campania e Molise con rovesci e temporali a partire dalle zone interne; qualche innocuo disturbo nuvoloso su Basilicata e Calabria, tempo asciutto altrove. Tra serata e nottata rasserena ovunque. Temperature minime in calo al centro-nord ed in aumento al sud; massime in rialzo sulle regioni Tirreniche, in calo al nord e sul versante Adriatico.