Previsioni meteo per giovedì 9 aprile

Temperature comprese tra +7°C e +20°C

08/04/2026 - 11:24



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +7°C e +20°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità in transito alternata a schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio persiste qualche velatura in transito sulle regioni di nord-est ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO

AL mattino cieli del tutto soleggiati salvo isolati banchi di nubi basse sul Romano. Al pomeriggio poche variazioni previste. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli del tutto soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata atteso il transito di nuvolosità irregolare specie sulle regioni peninsulari, sereno su Calabria, Sardegna e Sicilia.

Temperature minime stabili o in rialzo da nord a sud; massime stazionarie o in calo su tutta la penisola.